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علوم الدار

"الأرصاد": طقس الغد مغبر نهارا ورطب ليلا

أبوظبي
7 يوليو 2024 17:46

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع غبار مثار ومحمل على بعض المناطق، يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية الغربية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

وأوضح المركز - في نشرته اليومية - حول حالة الطقس أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة شرقاً، حركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:29 والثاني عند الساعة 02:00، والجزر الأول عند الساعة 09:06 والثاني عند الساعة 19:53.

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وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط، قد يضطرب أحياناً ليلاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:54 والثاني عند الساعة 22:49، والجزر الأول عند الساعة 17:51 والثاني عند الساعة 05:38.

المصدر: وام
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