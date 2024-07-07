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شرطة أبوظبي تنشر تحذيرا للجمهور بشأن الصيف

شرطة أبوظبي تنشر تحذيرا للجمهور بشأن الصيف
7 يوليو 2024 18:58

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ضمن حملتها التوعوية "صيف بأمان"، إلى تجنب ترك 6 أشياء في السيارة لتعزيز السلامة والوقاية الضرورية بالمركبات تفادياً لحوادث الحرائق خصوصاً خلال فصل الصيف.
وأوضح المقدم الدكتور مهندس عادل نصيب الصقري رئيس قسم الحرائق في إدارة الأدلة الجنائية أن الأشياء الـ6 التي يجب تجنب تركها في السيارة هي: العبوات المضغوطة، والبطاريات وأجهزة تخزين الطاقة، ومعقم اليدين، والعطور، واسطوانات الغاز، والولاعات.
وحذر المقدم الصقري من أن معظم هذه الأشياء إن تعرض للشمس يعد مواد قابلة للاشتعال وبالتالي تتسبب في حرائق المركبات.  

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وذكر أن المركبات تضم عناصر قابلة للاشتعال مثل الوقود السائل والزيوت والمكونات الداخلية كالبلاستيك والمطاط وغيرها، مشدداً على أهمية الوقاية من حوادث حرائق المركبات بإجراء الصيانة الدورية.
في هذا الإطار، نفذت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني فعالية توعوية مشتركة حول القيادة الآمنة على الطرقات والسلامة من الحرائق في الصيف وذلك على مسرح "هيلي مول" في العين ضمن حملة "صيف بأمان".
وحثت الجهتان الجمهور على أهمية وجود طفايات الحريق في منازلهم وكاشف الدخان والكشف الدوري للأجهزة الكهربائية ومراجعة التوصيلات الكهربائية وإجراء الصيانة الدورية تفاديا لنشوب الحرائق.

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
حرائق
المركبات
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