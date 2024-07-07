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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يتلقون برقيات تهنئة بالسنة الهجرية الجديدة

رئيس الدولة ونائباه يتلقون برقيات تهنئة بالسنة الهجرية الجديدة
7 يوليو 2024 19:44

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة، بمناسبة السنة الهجرية الجديدة من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.
كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة، بمناسبة السنة الهجرية الجديدة من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء ورؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية.

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منصور بن زايد
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