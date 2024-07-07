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علوم الدار

رئيس الدولة يهنئ ستارمر بتوليه رئاسة الوزراء في بريطانيا

رئيس الدولة يهنئ ستارمر بتوليه رئاسة الوزراء في بريطانيا
7 يوليو 2024 21:38

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم خلال اتصال هاتفي، معالي كير ستارمر، بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة. 
وأعرب سموه عن تمنياته له التوفيق في قيادة بلده نحو مزيد من الازدهار والعمل معاً خلال الفترة المقبلة، لتعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، وتوسيع آفاق تعاونهما إلى مجالات أرحب، لما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما. 
من جانبه، شكر رئيس الوزراء البريطاني، صاحب السمو رئيس الدولة لتهنئته، معرباً عن تقديره لما أبداه سموه من مشاعر طيبة تجاه بريطانيا وشعبها، وأكد حرصه على تعزيز علاقات بلاده والعمل الثنائي المشترك مع دولة الإمارات في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية، وغيرها من الجوانب الحيوية.

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