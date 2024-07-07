7.9 مليون تحميل لتطبيق شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

اطلع اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة، على استراتيجية شرطة دبي للتحول الرقمي «2024 - 2033»، والتي تأتي تماشياً مع استراتيجية دبي الرقمية.

جاء ذلك خلال تفقد لسير العمل في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء أحمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد عدنان علي محمد، نائب مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي لشؤون العمليات الذكية، والعقيد حسين بن غليطة، نائب مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي لشؤون التطبيقات الذكية، والعقيد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالنيابة وعدد من الضباط.

وقدم اللواء خالد الرزوقي شرحاً للحضور حول استراتيجية شرطة دبي للتحول الرقمي «2024-2033»، والتي تتضمن خمسة محاور رئيسية وهي تجربة رقمية لمدينة آمنة ومتصلة، وتوفير عمليات شرطية رقمية ومتصلة، والتحليل اللحظي للبيانات، ومجتمع رقمي آمن ومرن، وبنية رقمية مرنة وجاهزة للمستقبل.

كما استعرض اللواء خالد الرزوقي مراحل تحول شرطة دبي في رحلتها الرقمية، بدءاً من الحكومة الإلكترونية 2001 – 2012 والتي حصلت فيها شرطة دبي على 31 جائزة في مجال التحول الإلكتروني للخدمات، ثم الحكومة الذكية من 2013- 2017 وحصلت فيها الشرطة على 68 جائزة، ومن ضمنها جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهواتف الذكية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي لمدة 6 سنوات متتالية، وبعدها حكومة الذكاء الاصطناعي 2018 -2023 وحصلت فيها الشرطة على 48 جائزة، ومن أبرزها فوز مركز الشرطة الذكي بعلم الحكومة الذكية في العام 2018، وبلغت فيها تنفيذ سياسة التحول اللاورقي نسبة 100%.

واستمع اللواء العبيدلي إلى شرح حول الضابط الافتراضي «آمنة» التي تستطيع التفاعل مع المتعاملين والإجابة عن استفساراتهم باللغتين العربية والإنجليزية، وهي تحمل رتبة ملازم أول، ومتوفرة على تطبيق شرطة دبي، وتجيب عن استفسارات الناس حول الخدمات الشرطية كخدمة دفع المخالفات المرورية أو طريقة فتح البلاغات، والعديد من الخدمات الأخرى من خلال الأوامر الصوتية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتمكنت خلال العام الماضي 2023، من إجراء 20 ألف محادثة مع المتعاملين.

وتعرف اللواء العبيدلي على النسخة الحديثة من تطبيق شرطة دبي الذكي المتوفر على أنظمة هواتف أيفون «IOS» و«أندرويد» و«هاواوي»، والتي تستخدم خاصيات تحتوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتساهم في تُحسين تجربة المتعامل، وتُسهل حصوله على الخدمات بطريقة ذكية، وبكل سهولة ويسر، ودون الحاجة إلى مراجعة مراكز الشرطة أو مراكز إسعاد المتعاملين، وتحتوي النسخة الجديدة المُحدثة من التطبيق على باقة متميزة من الخدمات طُورت باستخدام أحدث لغات تقنيات البرمجة الهاتفية والذكاء الاصطناعي، من بينها خدمات رئيسية وخدمات فرعية أو خدمات مُصنفة كذات قيمة مُضافة في مجال الخدمات المرورية والجنائية والتصاريح والشهادات، وتخدم المتعاملين بـ7 لغات مُعتمدة هي: (العربية، الإنجليزية، الروسية، الألمانية، الصينية، الفرنسية، الإسبانية).

بلوك تشين

واطلع اللواء اللواء الدكتور عبد القدوس عبدالرزاق العبيدلي على تقنية إصدار شهادة فقدان جواز سفر بـ«بلوك تشين»، التي تصدرها شرطة دبي بالتعاون مع شركائها في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والنيابة العامة في دبي ومحاكم دبي، وبلغ عدد الشهادات الصادرة من خلال هذه التقنية منذ العام 2021، 66 ألفاً و413 شهادة.

وتعتبر خدمة «شهادة فقدان جواز السفر» بتقنية «البلوك تشين» آمنة ومُشفرة، ويمكن للمتعامل الحصول على الشهادة عن طريق البريدي الإلكتروني دون الحاجة إلى زيارة مراكز إسعاد المتعاملين، حيث كان الحصول على شهادة فقدان جواز سفر في السابق يحتاج إلى 5 زيارات لكل من الجهات المشاركة في تقديم الخدمة في 4 أيام عمل، لكن اليوم بفضل خدمة «البلوك تشين» المشتركة لا يحتاج المتعامل لزيارة مراكز إسعاد المتعاملين، وإنما تنفيذ الخدمة بطريقة ذكية وسهلة وآمنة.

واطلع اللواء العبيدلي على الإحصائيات والمعاملات التي تقدمها مراكز الشرطة الذكية للمتعاملين، حيث بلغ عدد المعاملات المُقدمة من خلال مراكز الشرطة الذكية في إمارة دبي، وعددها 25 مركزاً منذ بداية العام الجاري، 36 ألفاً و376 معاملة، بينما بلغ عدد معاملات العام الماضي 121 ألفاً و986 معاملة، واستفاد المتعاملون مع مراكز الشرطة الذكية من 46 خدمة، كما استقبلت مراكز الشرطة الذكية منذ بداية العام الجاري 2024، 127 ألفاً و515 زائراً، وخلال العام الماضي 507 آلاف و752 زائراً.