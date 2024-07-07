الإثنين 8 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الدفاع المدني» يدعو لاتباع إرشادات السلامة عند التعامل مع بطاريات الليثيوم

«الدفاع المدني» يدعو لاتباع إرشادات السلامة عند التعامل مع بطاريات الليثيوم
8 يوليو 2024 01:10

جمعة النعيمي (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة
«صيف بأمان» تعزز الوعي حول القيادة الآمنة ومخاطر الحرائق
شرطة أبوظبي تحذر من خطورة ترك 6 أشياء في السيارة صيفاً

دعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني إلى اتباع إرشادات السلامة عند التعامل مع الأجهزة التي تحتوي على بطاريات الليثيوم، وأكدت أهمية الالتزام بهذه الإرشادات الخمس: أولاً، ضرورة شحن بطاريات الليثيوم - أيون عن طريق الوصلات والمحولات ذات الجودة المناسبة لنوع وحجم البطارية، ثانياً: تجنب ترك البطاريات في الأماكن الحارة أو تحت أشعة الشمس المباشرة. ثالثاً: اتباع تعليمات السلامة الخاصة بالأجهزة التي تعمل ببطاريات الليثيوم -أيون، رابعاً: عدم محاولة العبث إما بالطرق أو الثقب لحاوية بطاريات الليثيوم - أيون. خامساً: تجنب ترك الأجهزة في وضع الشحن دون رقابة أو في أماكن سيئة التهوية.
وتوجد بطاريات الليثيوم - أيون في العديد من الأجهزة الكهربائية والتي تضم: الدراجات الكهربائية والأجهزة المنزلية والهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب وسماعات الرأس والشاحن المتنقل. 
مناشدة
ناشدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني ضرورة التوقف عن استخدام بطاريات الليثيوم -أيون في حال تمت ملاحظة إحدى هذه العلامات وهي: تصاعد الدخان، وتغير في اللون، وتغير في الشكل (الانتفاخ) والحرارة، وإصدار أصوات. ودعت «الهيئة» إلى عدم التردد في الاتصال على الرقم 999 في حالات الطوارئ.

هيئة أبوظبي للدفاع المدني
أبوظبي
بطاريات الليثيوم
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يتلقون برقيات تهنئة بالسنة الهجرية الجديدة
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يتلقون برقيات تهنئة بالسنة الهجرية الجديدة
اليوم 19:44
شرطة أبوظبي تنشر تحذيرا للجمهور بشأن الصيف
علوم الدار
شرطة أبوظبي تنشر تحذيرا للجمهور بشأن الصيف
اليوم 18:58
مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات تواصل إغاثة أهالي قطاع غزة
8 يوليو 2024
فرز أصوات المقترعين خلال الجولة الثانية من الانتخابات في مركز انتخابي شرق فرنسا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليسار» يتصدر الانتخابات الفرنسية و«تحالف ماكرون» ثانياً
8 يوليو 2024
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (وكالات)
الأخبار العالمية
كير ستارمر: الدولة الفلسطينية حق لا يمكن إنكاره
8 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©