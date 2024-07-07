«الدفاع المدني» يدعو لاتباع إرشادات السلامة عند التعامل مع بطاريات الليثيوم

جمعة النعيمي (أبوظبي)

دعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني إلى اتباع إرشادات السلامة عند التعامل مع الأجهزة التي تحتوي على بطاريات الليثيوم، وأكدت أهمية الالتزام بهذه الإرشادات الخمس: أولاً، ضرورة شحن بطاريات الليثيوم - أيون عن طريق الوصلات والمحولات ذات الجودة المناسبة لنوع وحجم البطارية، ثانياً: تجنب ترك البطاريات في الأماكن الحارة أو تحت أشعة الشمس المباشرة. ثالثاً: اتباع تعليمات السلامة الخاصة بالأجهزة التي تعمل ببطاريات الليثيوم -أيون، رابعاً: عدم محاولة العبث إما بالطرق أو الثقب لحاوية بطاريات الليثيوم - أيون. خامساً: تجنب ترك الأجهزة في وضع الشحن دون رقابة أو في أماكن سيئة التهوية.

وتوجد بطاريات الليثيوم - أيون في العديد من الأجهزة الكهربائية والتي تضم: الدراجات الكهربائية والأجهزة المنزلية والهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب وسماعات الرأس والشاحن المتنقل.

مناشدة

ناشدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني ضرورة التوقف عن استخدام بطاريات الليثيوم -أيون في حال تمت ملاحظة إحدى هذه العلامات وهي: تصاعد الدخان، وتغير في اللون، وتغير في الشكل (الانتفاخ) والحرارة، وإصدار أصوات. ودعت «الهيئة» إلى عدم التردد في الاتصال على الرقم 999 في حالات الطوارئ.