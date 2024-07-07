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علوم الدار

«صيف بأمان» تعزز الوعي حول القيادة الآمنة ومخاطر الحرائق

«صيف بأمان» تعزز الوعي حول القيادة الآمنة ومخاطر الحرائق
8 يوليو 2024 01:10

أبوظبي (الاتحاد) 

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نفذت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني فعالية توعية مجتمعية مشتركة حول القيادة الآمنة على الطرقات والسلامة من الحرائق في الصيف، وذلك على مسرح هيلي مول بالعين، ضمن حملة «صيف بأمان»، وبهدف تعزيز الوعي حول القيادة المرورية الواعية والآمنة وحماية الممتلكات من مخاطر الحرائق في فصل الصيف.
وحثت الجهتان الجمهور على أهمية وجود طفايات الحريق في منازلهم وكاشف الدخان والكشف الدوري للأجهزة الكهربائية، ومراجعة التوصيلات الكهربائية وإجراء الصيانة الدورية، تفادياً لنشوب الحرائق.
وعززت إدارة المرور والدويات الأمنية في مدينة العين في مبادرتها التوعية بالقيادة الآمنة على الطرقات والتقيد بقوانين وقواعد وأنظمة المرور، حفاظاً على سلامة السائقين ومستخدمي الطريق والحد من وقوع الحوادث، وشاركت دورية الطفل راشد في توعية الأطفال، وتم توزيع كتيبات توعية رقمية على زوار هيلي مول، وتنظيم فقرة مسابقات وجوائز تفاعل معها الجمهور، إلى جانب استعراض دور دورية السعادة في تعزيز الإيجابية المرورية.
وقدمت «الهيئة» نصائح وإرشادات للوقاية من مخاطر نشوب الحرائق وضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية، تجنباً لوقوعها، والقضاء على مسبباتها وكيفية السيطرة عليها، وتوعية الأطفال بمخاطر الحرائق وطبيعة عمل رجال الإطفاء والإنقاذ من خلال عرض سيارة الإطفائي الصغير، وتضمن الشرح توضيح خطورة مهامهم الميدانية ومضامين الغايات النبيلة التي يضحون من أجلها لحماية الأرواح والممتلكات، مع عروض تفاعلية حول إرشادات السلامة من الحريق والخطوات العملية للتعامل في مختلف الحالات وطرق استخدام أدوات الإطفاء المنزلية.
وعبر الأطفال عن تفاعلهم مع الفعالية بطرق إبداعية من خلال الرسم والتلوين في المرسم المخصص لموضوعات السلامة العامة ومخاطر الحرائق.

شرطة أبوظبي
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
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