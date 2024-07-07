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علوم الدار

الإمارات تشارك العالم تجاربها في التنمية المستدامة

خلال اجتماع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة (من المصدر)
8 يوليو 2024 01:10

دبي (الاتحاد)

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تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة بوفد حكومي كبير، في أعمال «المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة»، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بمقرّها في نيويورك في الفترة من 8 إلى 13 يوليو الجاري.
ويعقد المنتدى تحت شعار «تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية»، بمشاركة 1000 مندوب وموفد من مختلف حكومات العالم والمنظمات الدولية، ويهدف للنهوض بالتنمية المستدامة ومتابعة الجهود العالمية.
ويضم وفد الدولة إلى «المنتدى السياسي رفيع المستوى» عدداً من المسؤولين الحكوميين، وممثلين عن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.
وأكد عبدالله لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية، أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة، رسخت موقعها الريادي على خريطة العالم كشريك رئيسي وداعم دولي أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 .
حضر الاجتماع عبدالله لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وراشد محمد الحميري، مدير إدارة التنمية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية، وعدد من المسؤولين.

 

الإمارات
التنمية المستدامة
نيويورك
الأمم المتحدة
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