سلطان المنصوري يبحث تعزيز التعاون مع تركيا

أنقرة (وام)

ترأس معالي سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث سمو وزير الخارجية، وفداً رفيع المستوى إلى الجمهورية التركية تركزت على استكشاف فرص تعزيز التعاون بين البلدين، بما يسهم في رفع مستوى العلاقات، ويعكس طموحات القيادة في البلدين الصديقين في تنميتها وتوطيدها.

وعقد معالي المنصوري اجتماعات مع معالي عبدالقادر أورال أوغلو، وزير النقل والبنية التحتية، ومصطفى توزجو، نائب وزير التجارة، والدكتور هاكان يورداكول، عضو المجلس الاقتصادي الرئاسي التركي، ومحمد علي أكارجا، رئيس الجانب التركي في مجلس رجال الأعمال الإماراتي - التركي، ومصطفى غولتيبي، رئيس جمعية المصدرين الأتراك، وبوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار.

وتم بحث سبل تعزيز التعاون، لاسيما العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في مجالات عدة، كالأمن الغذائي والمائي، ومشاريع تطوير البنية التحتية، والتعاون في السكك الحديدية، والطيران المدني، واستكشاف فرص الاستثمار. وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، والتعاون المتبادل، بما يتماشى مع رؤيتي البلدين الصديقين وقيادتيهما للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

وأكد معالي المنصوري أهمية الشراكة الإماراتية التركية في ازدهار البلدين.