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علوم الدار

«الفجيرة للثقافة والإعلام» و«تريندز» يختتمان دورة «المتحدث الرسمي»

مشاركون في الدورة (من المصدر)
8 يوليو 2024 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتمت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام دورة «المتحدث الرسمي»، التي نظمتها على مدى خمسة أيام، بالتعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، وقدمها الصحفي والإعلامي فيصل بن حريز، مقدم البرامج بقناة سكاي نيوز عربية، وذلك في إطار عملية تطوير المهارات وتعزيز القدرات. واستهدفت الدورة، التي عقدت بفندق دبل تري في مدينة الفجيرة في الفترة من 1 إلى 5 يوليو الجاري، مديري الدوائر الحكومية ومسؤولي الأقسام في إمارة الفجيرة. وتضمنت المهارات الأساسية لفن الأداء الإعلامي، وتطوير الاستراتيجية الإعلامية، وتدريبات للتغلب على التوتر والقلق لدى المتحدث أو الناطق الرسمي. 
وقام  ناصر اليماحي، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز للبحوث والاستشارات»، بتوزيع شهادات التخرج على الخريجين، وتمنيا لهم التقدم والنجاح على المستوى المهني.

هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام
الفجيرة
تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
سكاي نيوز عربية
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