وجهت بعثة دولة الإمارات في هيوستن تنبيهاً لمواطني الدولة المتواجدين في الولايات المتحدة الأميركية، بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب إعصار "بيريل" في مدينة هيوستن، والمدن المجاورة، وأكدت البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.

تنبيه لمواطني الدولة في هيوستن



تهيب بعثة دولة الإمارات في هيوستن مواطني الدولة المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية، بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب إعصار “بيريل" في مدينة هيوستن، والمدن المجاورة، كما تؤكد البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في… — UAE in Houston (@UAEinHouston) July 8, 2024