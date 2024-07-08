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علوم الدار

تنبيه لمواطني الدولة في هيوستن

شعار وزارة الخارجية
8 يوليو 2024 10:12

وجهت بعثة دولة الإمارات في هيوستن تنبيهاً لمواطني الدولة المتواجدين في الولايات المتحدة الأميركية، بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب إعصار "بيريل" في مدينة هيوستن، والمدن المجاورة، وأكدت البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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