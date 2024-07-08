"أمنية" تحقق 428 أمنية خلال النصف الأول من العام

أعلنت مؤسسة "تحقيق أمنية"،اليوم، إتمام أهدافها الاستراتيجية للنصف الأول من العام الجاري 2024 بنجاح، مما يمثل إنجازاً كبيراً في مهمّتها الإنسانية لتحقيق الأمنيات التي تُغيّر حياة الأطفال الذين يُعانون من أمراض خطيرة.

وأشادت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة "تحقيق أمنية"ـ بجهود فريق عمل المؤسسة.

وقالت إنه على مدار الأشهر الستة الماضية، بذل فريق المؤسسة، وبدعم من المتطوّعين وشركاء المؤسسة الداعمين، جهوداً كبيرة لإدخال الفرح والأمل والقوّة إلى حياة أطفال الأمنيات وعائلاتهم.

وأضافت أن المؤسسة نجحت في تحقيق أكثر من 428 أمنية خلال النصف الأول من عام 2024، متجاوزين عدد الأمنيات التي وصلت إلى 359 أمنية في النصف الأول من عام 2023، حيث جلبت كل أمنية تجربة فريدة لحياة 231 طفلاً و197 طفلة من 31 جنسية من الذين يُعانون من 62 مرضاً من الأمراض الخطيرة والمُزمنة، حيث توزّعت الأمنيات بين 218 أمنية داخل دولة الإمارات، و103 أمنيات في المملكة الأردنية الهاشمية و 107 أمنيات في جمهورية مصر العربية.

وقالت: "إن نجاحنا في النصف الأول من العام الحالي هو دليل على التفاني والعمل الجاد من قبل جميع العاملين في المؤسسة، وتأكيد على حب الخير والعطاء الذي تحمله قلوب داعمينا ومتطوعينا وشركائنا المجتمعيين والتزامهم الراسخ بمهمتنا الإنسانية النبيلة".

وأضافت الشيخة شيخة:"نتطلّع إلى مواصلة هذا الزخم في النصف الثاني من هذا العام، مع خطط ومبادرات جديدة لتعزيز قدراتنا على تحقيق الأمنيات وتوسيع نطاق وصولنا إلى كافة الأطفال المرضى. نحن ملتزمون بضمان أن يحظى كلّ طفل مؤهل بفرصة تجربة القوّة التغييرية للأمنية".

يذكر أن أمنيات فئة "أودّ أن أذهب" شهدت زيادة ملحوظة بفضل الدعم الكبير من الشيوخ الكرام، ورجال الأعمال وفاعلي الخير في الدولة، وتضمّنت السفر إلى مدينة ديزني في طوكيو، وموريشوس، وزيارة العاصمة البريطانية لندن، والسفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء شعائر العمرة.

وتنوّعت الأمنيات الأخرى بين حفر وإنشاء بئر مياه صالحة للشرب في دولة فقيرة، وزيارة عالم وارنر براذرز في أبوظبي، وتركيب أربعة أطراف صناعية، والحصول على عجلة السباق "Thrustmaster T-GT II" مزوّدة بثلاث دواسات للتحكّم، والإقامة في فندق أتلانتس في دبي، والحصول على غيتار، ولاب توب ألعاب مع حقيبة وسماعات، إضافة إلى العديد من أمنيات الحصول على أحدث الأجهزة الإلكترونية المتطوّرة.



