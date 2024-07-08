الإثنين 8 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ليوا عجمان للرطب والعسل ينطلق 24 الجاري

ليوا عجمان للرطب والعسل ينطلق 24 الجاري
8 يوليو 2024 14:23

سعيد أحمد (عجمان)
ينطلق مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل 2024، في دورته التاسعة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبتنظيم دائرة التنمية السياحية، وذلك في قاعة الإمارات للضيافة بالإمارة، من 24 إلى 28 يوليو الجاري.
ويعد مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل، وجهة مميزة تجمع بين التنوع والإبداع في عالم النكهات الفريدة، حيث يشهد تقديم مجموعة واسعة من النخيل المثمرة والفواكه المحلية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الحلويات المصنوعة من التمور الطازجة والعسل المحلي، كما إنه فرصة مثالية للزوار، لاستكشاف وتجربة التراث والثقافة الإماراتية الأصيلة، التي تعكس رؤية المجتمع الإماراتي في الحفاظ على الموروث، وتعزيزه للأجيال القادمة.

مهرجان ليوا للرطب
ليوا للرطب
آخر الأخبار
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
اقتصاد
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
اليوم 14:23
حاكم الشارقة
علوم الدار
حاكم الشارقة يصدر قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية
اليوم 15:21
حاكم أم القيوين
علوم الدار
حاكم أم القيوين يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تعيين مستشار لشؤون التخطيط العمراني
اليوم 15:15
البطولة السابعة لكأس الإمارات العالمي تستقطب نخبة الخيول العربية في البرازيل
الرياضة
البطولة السابعة لكأس الإمارات العالمي تستقطب نخبة الخيول العربية في البرازيل
اليوم 15:08
حاكم أم القيوين
علوم الدار
حاكم أم القيوين يصدر مرسوماً أميرياً بشأن دمج دوائر حكومية
اليوم 15:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©