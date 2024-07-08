شرطة دبي تقدم خدمة فحص مجاني للسيارات حتى نهاية شهر أغسطس

أفادت شرطة دبي اليوم، بأنها ستقدم خدمة فحص مجانية للسيارات حتى نهاية شهر أغسطس.

وقالت الشرطة عبر حسابها على منصة "إكس": "حرصاً على سلامتكم تقدم شرطة دبي خدمة فحص مجانية للسيارات حتى نهاية شهر أغسطس، يمكن لجميع مستخدمي السيارات الخصوصي الاستفادة من هذه الخدمة بزيارة مراكز اوتوبرو الموجودة في جميع إمارات الدولة".