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علوم الدار

حاكم أم القيوين يصدر مرسوماً أميرياً بشأن دمج دوائر حكومية

حاكم أم القيوين
8 يوليو 2024 15:04

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، مرسوماً أميرياً بشأن دمج دوائر حكومية في إمارة أم القيوين.

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 ونص المرسوم رقم "7" لسنة 2024، على دمج دائرة بلدية أم القيوين ودائرة التخطيط العمراني في كيان واحد، تحت مسمى دائرة بلدية أم القيوين، ويوكل مهمة رئاستها إلى رئيس دائرة البلدية، ويعهد له الصلاحيات كافة لإصدار ما يلزم من قرارات أو تعليمات تنظيمية لأداء مهامها ومسؤولياتها وتسيير الأعمال المالية والإدارية. وحث صاحب السمو حاكم أم القيوين، فرق العمل كافة على المثابرة والعمل لترسيخ مكانة الإمارة في مختلف المجالات وتطوير الأداء المؤسسي والفردي وإسعاد المتعاملين والاهتمام بالتميز والابتكار باعتبارها من العناصر الرئيسية في مختلف أوجه العمل الحكومي.

 

المصدر: وام
حاكم أم القيوين
أم القيوين
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