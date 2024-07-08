"الشعبة البرلمانية" تشارك في المنتدى البرلماني العاشر للدول الأعضاء بمجموعة "بريكس"

يشارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، في المنتدى البرلماني العاشر للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس"، الذي سيعقد في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية يومي 11-12 يوليو 2024، تحت عنوان "دور البرلمانات في تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين".

ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية كل من سارة محمد فلكناز، ومروان عبيد المهيري، وأحمد مير هاشم خوري، أعضاء ا لمجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

ووفق جدول الأعمال سيناقش المشاركون أربعة موضوعات في جلسات المنتدى، الموضوع الأول حول "البعد البرلماني لدول بريكس: آفاق تعزيز التعاون البرلماني الدولي"، والثاني حول "دور البرلمانات في تعزيز كفاءة نظام العلاقات الدولية وضمان ديمقراطيته"، والثالث حول "دور البرلمانات في مواجهة تفكك النظام التجاري متعدد الأطراف وتجاوز التهديدات المتعلقة بنتائج الأزمات العالمية"، والرابع حول "التعاون البرلماني في المجالات الإنسانية والثقافية"، كما سيتم الإعلان عن البيان الختامي للمنتدى.