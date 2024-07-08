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علوم الدار

X7 تطلق خدمة "إي أم أكس انترناشونال" لتوصيل الطرود في منطقة الخليج

X7 تطلق خدمة "إي أم أكس انترناشونال" لتوصيل الطرود في منطقة الخليج
8 يوليو 2024 17:02

أطلقت "إي أم أكس"، الشركة المتخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية والتابعة لشركة X7 "سفن إكس" - مجموعة بريد الإمارات سابقاً - خدمة "إي أم أكس إنترناشيونال" لتوصيل الطرود في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف تمكين شركات التجارة الإلكترونية من توسيع نطاق أسواقها.

وستساهم الخدمة الجديدة في تبسيط الإجراءات اللوجستية وخفض التكاليف التشغيلية وتوفير الوقت اللازم لإيصال الطرود للمتعاملين، مما يُتيح للشركات تطويرعملياتها اللوجستية مستفيدةً من موقع إمارة دبي كبوابة إلى المنطقة.

وتدير "إي أم أكس" مختلف مراحل العمليات اللوجستية ، بدءاً من التسلم إلى التخليص الجمركي، لاختصار زمن العبور بين الدول خلال فترة تتراوح بين يومين وأربعة أيام.

وتتعاون "إي أم أكس" مع مجموعة من رواد خدمات التوصيل السريع في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، لتوفر شبكة توصيل متكاملة تتميز بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة وبكفاءة عمليات التخليص الجمركي.

ووفقاً لتقرير "حالة التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا"، الصادر عن "دبي كوميرسيتي"، حقق قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً استثنائياً بلغ 33% سنوياً في الفترة ما بين 2019 و2022، أي ما يقرب من ضعف معدل النمو العالمي الذي بلغ 17%.

وبحلول العام 2025 يُتوقع أن يصل إجمالي إيرادات التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 50 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تسجل إيرادات القطاع زيادة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.95% في الفترة ما بين 2023 و2007.

وتُعزى هذه الزيادة إلى نمو أعداد المتسوقين عبر الإنترنت بما يصل إلى نحو 60%.

المصدر: وام
منطقة الخليج
الطرود
بريد الإمارات
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