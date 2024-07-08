"تعليم" تعزز منظومة الخدمات الحكومية المرتبطة بالتعليم

طورت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي خدمتين رقميتين إضافيتين وذلك ضمن مبادرة "نهج الإمارات خدمات 2.0، بهدف مواكبة تطلعات المتعاملين وتقديم أفضل الخدمات لهم، بما يعزز كذلك من منظومة الخدمات الحكومية المرتبطة بالتعليم تجسيداً لتطلعات القيادة الرشيدة وتوجيهاتها في هذا الشأن.

وشملت الخدمات التي تم إعادة تصميمها واطلاقها خدمة طلب إصدار شهادة لمن يهمه الأمر التسلسل الدراسي في المدارس الحكومية، حيث قامت المؤسسة بتصفير المرفقات المطلوبة للخدمة وتقليل خانات الخدمة من 38 إلى صفر، بالإضافة إلى تقليل زمن الحصول على الخدمة من 5 أيام إلى 3 أيام، كما شملت الخدمات المطورة خدمة طلب التسجيل في التعليم المستمر المتكامل حيث تم أتمتة البيانات عن طريق سحبها من قاعدة البيانات وتقليل عدد الحقول من 13 خانة إلى صفر.

وعملت المؤسسة خلال الأشهر الماضية على تنظيم العديد من مجالس المتعاملين بهدف تطوير وتحسين خدماتها وقياس مدى تلبيتها لتطلعات المتعاملين كما قامت بدراسة ملاحظات مستخدمي الخدمات وتقرير تجربة المستخدم وتقرير ممكنات الحكومة الرقمية ونتائج مؤشرات أداء الخدمة كما حللت المؤسسة بيانات منصة نبض المتعامل ومبادرة نهج الإمارات خدمات 2.0 بهدف تقديم الارتقاء بتجربة المتعاملين.

وتعمل المؤسسة بشكل مستمر على تقييم خدماتها وإشراك المتعاملين والطلبة في عملية تحديثها باعتبارهم شركاء في تطويرها، إذ تسعى المؤسسة إلى تحقيق سعادة المتعاملين ورفع مستوى سعادتهم عما تقدمه المؤسسة من خدمات من خلال تحقيق عنصر الاستباقية والمرونة في تقديم تجربة خدماتية ترتقي لتطلعات المتعاملين.