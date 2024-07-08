الإثنين 8 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"تعليم" تعزز منظومة الخدمات الحكومية المرتبطة بالتعليم

شعار "تعليم"
8 يوليو 2024 16:56

طورت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي خدمتين رقميتين إضافيتين وذلك ضمن مبادرة "نهج الإمارات خدمات 2.0، بهدف مواكبة تطلعات المتعاملين وتقديم أفضل الخدمات لهم، بما يعزز كذلك من منظومة الخدمات الحكومية المرتبطة بالتعليم تجسيداً لتطلعات القيادة الرشيدة وتوجيهاتها في هذا الشأن.

وشملت الخدمات التي تم إعادة تصميمها واطلاقها خدمة طلب إصدار شهادة لمن يهمه الأمر التسلسل الدراسي في المدارس الحكومية، حيث قامت المؤسسة بتصفير المرفقات المطلوبة للخدمة وتقليل خانات الخدمة من 38 إلى صفر، بالإضافة إلى تقليل زمن الحصول على الخدمة من 5 أيام إلى 3 أيام، كما شملت الخدمات المطورة خدمة طلب التسجيل في التعليم المستمر المتكامل حيث تم أتمتة البيانات عن طريق سحبها من قاعدة البيانات وتقليل عدد الحقول من 13 خانة إلى صفر.

أخبار ذات صلة
53 منفذاً لبيع الزيّ المدرسي و10 ضوابط للمظهر الخارجي
«الإمارات للتعليم المدرسي» تنظم زيارات دولية للطلبة المتميزين

وعملت المؤسسة خلال الأشهر الماضية على تنظيم العديد من مجالس المتعاملين بهدف تطوير وتحسين خدماتها وقياس مدى تلبيتها لتطلعات المتعاملين كما قامت بدراسة ملاحظات مستخدمي الخدمات وتقرير تجربة المستخدم وتقرير ممكنات الحكومة الرقمية ونتائج مؤشرات أداء الخدمة كما حللت المؤسسة بيانات منصة نبض المتعامل ومبادرة نهج الإمارات خدمات 2.0 بهدف تقديم الارتقاء بتجربة المتعاملين.

وتعمل المؤسسة بشكل مستمر على تقييم خدماتها وإشراك المتعاملين والطلبة في عملية تحديثها باعتبارهم شركاء في تطويرها، إذ تسعى المؤسسة إلى تحقيق سعادة المتعاملين ورفع مستوى سعادتهم عما تقدمه المؤسسة من خدمات من خلال تحقيق عنصر الاستباقية والمرونة في تقديم تجربة خدماتية ترتقي لتطلعات المتعاملين.

المصدر: وام
إسعاد المتعاملين
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
آخر الأخبار
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
اقتصاد
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
اليوم 14:23
جسر على نهر النيل في القاهرة (أرشيفية)
الترفيه
حفل زفاف يتحول إلى مأتم
اليوم 17:31
محمدوف يترقب «ليلة القتال» في أبوظبي
الرياضة
محمدوف يترقب «ليلة القتال» في أبوظبي
اليوم 17:30
آثار قصف على أوكرانيا
الأخبار العالمية
29 قتيلا في قصف على أوكرانيا.. وزيلينسكي يتوعد
اليوم 17:19
X7 تطلق خدمة "إي أم أكس انترناشونال" لتوصيل الطرود في منطقة الخليج
علوم الدار
X7 تطلق خدمة "إي أم أكس انترناشونال" لتوصيل الطرود في منطقة الخليج
اليوم 17:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©