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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
8 يوليو 2024 17:43

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار.
وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:00 والمد الثاني عند الساعة 02:33، والجزر الأول عند الساعة 09:40 والجزر الثاني عند الساعة  20:34. 
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 12:24، والجزر الثاني عند الساعة 06:08.

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المصدر: وام
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