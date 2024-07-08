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ذياب بن محمد بن زايد ونهيان بن مبارك يعزيان في وفاة الشيخة ميرة بنت راشد بن حفيظ المزروعي

ذياب بن محمد بن زايد ونهيان بن مبارك يعزيان في وفاة الشيخة ميرة بنت راشد بن حفيظ المزروعي
8 يوليو 2024 19:55

قدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى الشيخ خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان في وفاة والدته المغفور لها الشيخة ميرة بنت راشد بن حفيظ المزروعي، أرملة الشيخ سلطان بن شخبوط آل نهيان. 

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وأعرب سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، خلال زيارة قاما بها لمجلس العزاء في منطقة المرخانية في العين، عن صادق مواساتهما، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

المصدر: وام
ذياب بن محمد بن زايد
نهيان بن مبارك
واجب العزاء
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