نهيان بن مبارك يوجه بإطلاق أوسمة التميز للمشاركين في «صندوق الوطن»

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن التي انطلقت أمس في أكثر من 17 مدرسة ومركزاً ثقافياً و5 جامعات على مستوى الإمارات، إقبالاً كبيراً من جانب طلاب المدارس والجامعات الإماراتية، برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، وحظيت الأنشطة الثقافية والترفيهية والوطنية والرياضية بثقة وتقدير قطاع كبير من أولياء الأمور، وركزت على تعزيز الهوية الوطنية وتشجيع الابتكار والإبداع وتمكين الشباب.

وضمت البرامج الصيفية لصندوق الوطن، أربعة برامج رئيسة هي «قدوتي» و«فكرتي» وبرنامج «لغة القرآن» الذي ينطلق لأول مرة لطلاب المدارس، إضافة إلى برنامج «فرسان القيم» المخصص لطلاب الجامعات لأول مرة، وحرص القائمون على برامج وأنشطة الصندوق أن تحمل جميعها شعاراً واحداً هو «هوية وطنية قوية ومستدامة» ركائزها التمكين والإنتاجية والمسؤولية.

وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بالجهود المخلصة لكافة الجهات الداعمة والمشاركة في البرامج الصيفية لصندوق الوطن، وهو ما يدل على الروح الوطنية والإحساس بالمسؤولية المجتمعية تجاه مستقبل هذا الوطن وأجياله القادمة، مثمناً جهود المدرسين والمدربين والخبراء والكتاب والمبدعين المشاركين في الأنشطة كافة.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك، إن دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ستظل وطناً يجتمع فيه الجميع على أهداف وطنية واضحة، تتمثل في تنمية الإنسان، ولا سيما الشباب والأجيال الجديدة، وتمكينهم وتدريبهم وفق أحدث ما وصل إليه العالم، إضافة إلى تعزيز قيم الوطن الأصيلة في نفوسهم، وجعلهم أكثر اعتزازاً بهويتهم وانتمائهم لهذا الوطن.

أوسمة التميز

بمناسبة انطلاق أنشطة البرامج الصيفية لصندوق الوطن، وجه معالي الشيخ نهيان بن مبارك بإطلاق أوسمة التميز لطلبة المدارس والجامعات المشاركين في هذه الأنشطة، وفق شروط ومحددات واضحة، حيث يتم اختيار وتكريم الأفراد والمجموعات المتميزة الذين يبرزون بإبداعهم وتميزهم في البرنامج الصيفي، ويتم اختيار الحاصلين على هذه الأوسمة بناء على قيم القيادة والإبداع والتميز التي يظهرونها خلال مشاركتهم في البرنامج.

وأكد معاليه، أن الأوسمة لم تغفل دور المُعلم المُتميز، حيث يتم تكريم المعلمين الذين يظهرون تميزاً في تعليم الطلبة وتحفيزهم، للمبادرات المبتكرة التي تسهم في تطوير مهارات الطلبة، مؤكداً أن اختيار المُعلم المتميز سيتم من خلال ترشيح من المدرسة للجنة الفنية لصندوق الوطن التي ستتولى اختياره.

وفي ما يتعلق بأوسمة الطلاب، قال معاليه إنه سيتم تكريم الطلبة الذين يظهرون تفوقاً وإبداعاً في الأنشطة الصيفية، اعترافاً بالجهود التي بذلوها والمثابرة في تطوير المهارات الشخصية والأكاديمية.

وأوضح معاليه أن أوسمة التميز تضم العديد من الموضوعات التي يمكن للطالب اختيار أحدها، كأن يختار موضوع المُجتمع أو المعالم الوطنية أو العلاقات الاجتماعية أو المواطنة، أو التعامل مع أصحاب الهمم، أو يكتب في موضوع مكافحة التلوث والاستدامة، أو في موضوع الحياة الأسرية أو الصحة، أو في موضوع القراءة «يجب إشعار المشارك من قبل المعلم قبل يوم من النشاط»، وجميعها موضوعات شائقة بالنسبة للطلبة والطالبات.

المدارس المشاركة

من أهم المدارس والمراكز المشاركة في مختلف إمارات الدولة، مدرسة أبوظبي الدولية، ومدرسة جيمس التعليمية، وأكاديمية جيمس العالمية، ومدرسة الثانوية الإنجليزية بالعين، وأكاديمية ياس الأميركية، ومدرسة مدينة زايد الدار، ومدرسة الدار رأس الخيمة، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية بالعين، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية بني ياس، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية دبي، ومراكز وزارة الثقافة في كل من الفجيرة، وعجمان، ومسافي، وأم القيوين، ورأس الخيمة.