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علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد يُقدم واجب العزاء في وفاة المغفور لها ميرة بنت راشد المزروعي

خالد بن محمد بن زايد يُقدم واجب العزاء في وفاة المغفور لها ميرة بنت راشد المزروعي
9 يوليو 2024 15:19

قدَّم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واجب العزاء في وفاة المغفور لها الشيخة ميرة بنت راشد بن حفيظ المزروعي، أرملة المغفور له الشيخ سلطان بن شخبوط بن سلطان آل نهيان.

وأعرب سموّه، خلال زيارته مجلس العزاء في قصر المرحوم شخبوط بن سلطان آل نهيان، بمنطقة المرخانية في مدينة العين، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدّم واجب العزاء كلّ من سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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