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علوم الدار

جامعة العين «أفضل مركز معتمد لامتحانات الآيلتس» للعام الثالث على التوالي

جامعة العين «أفضل مركز معتمد لامتحانات الآيلتس» للعام الثالث على التوالي
9 يوليو 2024 16:48

حقق مركز اللغة الإنجليزية في جامعة العين إنجازاً متميزاً بحصوله على جائزة أفضل أداء على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي لعام 2024 للمرة الثّالثة على التّوالي، مع احتفاظه بمكانته المتميزة كعضو ماسي من قبل برنامج شراكة المجلس الثقافي البريطاني.
وقد تم تسليم الجائزة لممثلي الجامعة في اللّقاء السّنوي لشركاء اختبار الآيلتس التّابع للمجلس الثّقافي البريطاني، حيث تبرهن هذه الجائزة المرموقة على الأداء الاستثنائي لجامعة العين والتزامها بالتّميز في تنظيم وإدارة اختبارات الآيلتس. 
ويعتبر هذا النّجاح استحقاقاً عملياً لكل فريق العمل الذين بذلوا جهوداً كبيرة لتحقيق هذا الإنجاز، من المتخصصين الإداريين والتّقنيين وكذلك موظفي مركز اللّغة الإنجليزية الذين يتفاعلون مباشرة مع مقدمي اختبار IELTS. 
وقال الدّكتور عبد الغني رماش، مدير برنامج اللّغة الإنجليزية والتّرجمة ومدير مركز اللّغة الإنجليزية بجامعة العين: «الفوز بالمركز الأول عل مستوى الدّولة للمرة الثّالثة على التّوالي هو أكثر من مجرد جائزة، إنه يعني التزام جامعة العين بتحقيق المعايير العالمية في تنظيم وإدارة اختبارات IELTS. كما تبرز مدى فعالية استراتيجية جامعة العين وتفاني إدارتها العليا في تعزيز بيئة التّميز في شتى المجالات». 
يذكر أن جامعة العين هي مركز معتمد من المجلس الثقافي البريطاني لعقد امتحانات «آيلتس»، وتُقدم امتحانات الآيلتس بنموذجيه الأكاديمي والتّدريب العام، من خلال الامتحانات الورقية والإلكترونية، بالإضافة إلى امتحان الآيلتس للتّأشيرات والهجرة البريطانية (UKVI)، حيث يُعتبر المركز رسمياً معتمداً من قبل المجلس الثّقافي البريطاني لإجراء اختبار «IELTS» للتّأشيرات والهجرة. وتتوفر هذه الاختبارات للمتقدمين في مركز اللّغة الإنجليزية في كل من مقري الجامعة (العين وأبوظبي.) وفق أجندة تواريخ ومواقيت متنوعة للاختبار، مراعاة لاحتياجات كل الفئات العمرية من المتقدمين، مع ضمان إدارة الاختبار وتسليم النّتائج في أوقات مناسبة.

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
جامعة العين
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