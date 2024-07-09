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علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
9 يوليو 2024 18:28

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً يكون رطباً ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق خاصة غرباً.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية و سرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ،ويحدث المد الأول عند الساعة 17:27 و المد الثاني عند الساعة 03:04 ،و الجزر الأول عند الساعة 10:10 والجزر الثاني عند الساعة 21:16.

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وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً،و يحدث المد الأول عند الساعة 12:25 والمد الثاني عند الساعة 00:14 و الجزر الأول عند الساعة 19:04 والجزر الثاني عند الساعة 06:36.

المصدر: وام
الإمارات
الطقس
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