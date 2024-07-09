محمد بن راشد يلتقي أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة ويؤكد فخره واعتزازه بتفوقهم وإنجازهم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، فخره واعتزازه بالنماذج المشرفة التي يمثلها الطلبة والطالبات، الحاصلون على المركز الأول في الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 /2024، وما يقدمونه من قدوة لشبابنا على أهمية الإصرار والمثابرة، لتحقيق التفوق والإنجاز، خصوصاً في العلم الذي يعد الأساس المتين لبناء ونهضة الأمم والأوطان.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، اليوم، في قصر الوطن بأبوظبي، 60 طالباً وطالبة من أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، حيث بارك سموه للأوائل هذا التفوق، ودعاهم إلى جعل هذا الإنجاز منارة، يهتدون من خلالها في طريقهم، لتحقيق تفوق أكبر في مختلف مراحل حياتهم، ومضاعفة مكتسبات وطنهم ومجتمعهم.

وقال سموه مخاطباً الطلبة والطالبات: «نبارك لكم هذا التفوق، ونبارك لأسركم ومعلميكم جهودهم العظيمة التي أثمرت هذه النخبة المتفوقة من أبنائنا وشبابنا، الذين نعطيهم الأولوية في طموحاتنا لمستقبل هذا الوطن ونراهن عليهم، وعلى تفوقهم في جميع مجالات العلم والمعرفة لمواصلة ريادة الإمارات وتفوقها».

وأضاف سموه «نشارككم فرحتكم اليوم، لأننا نؤمن أن النجاح والتميز في العلم والمعرفة هو أساس وطريق التميز، في كل مجالات الحياة والارتقاء بها إلى الأفضل».

كما خاطبهم سموه قائلاً: «أنتم نماذج نفخر بها للشباب القادرين على صناعة التميز في مستقبلهم ومستقبل الوطن، هذا التفوق هو منارة لكم وللشباب من أمثالكم، تهتدون من خلالها في طريق تحقيق تفوق أكبر في مختلف مراحل الحياة، ومضاعفة مكتسبات وطنكم ومجتمعكم». وعبر الطلبة والطالبات الأوائل عن فرحتهم بهذا اللقاء، واعتزازهم بهذا الاهتمام والدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والكلمات المؤثرة من سموه، التي ستظل نبراساً يضيء لهم طريق التفوق والإنجاز.وقالوا إن فرحتهم لا توصف بهذه الرعاية التي تشملهم بها قيادة دولة الإمارات، وما تعطيه من أولوية للعلم والمعرفة وتفوق أبناء الوطن في هذا المجال.