الثلاثاء 9 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ورئيس الباراغواي يبحثان هاتفياً علاقات التعاون بين البلدين

رئيس الدولة ورئيس الباراغواي يبحثان هاتفياً علاقات التعاون بين البلدين
9 يوليو 2024 21:39

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة سانتياغو بينيا، رئيس جمهورية باراغواي، اليوم خلال اتصال هاتفي، فرص تطوير مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والبنية التحتية، إضافة إلى الأمن الغذائي والطاقة المتجددة وغيرها من الجوانب التي تخدم أولويات التنمية المستدامة، وتسهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو التقدم والازدهار.
 وأكد الجانبان، خلال الاتصال، حرصهما المشترك على مواصلة دفع العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في ظل المقومات والإمكانيات المتوفرة لبناء شراكات مثمرة في مختلف المجالات وأهمها الاقتصاد والتجارة والاستثمار بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين. 
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن دولة الإمارات حريصة على بناء شراكات اقتصادية وتنموية مستدامة مع مختلف دول العالم انطلاقاً من نهجها الأصيل الذي يقوم على أسس من التعاون والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة لتحقيق التنمية والازدهار للجميع.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يعزون أمير الكويت بوفاة الشيخ علي عبدالله السالم
رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين بوفاة الأميرة سلطانه بنت سعود
المصدر: وام
محمد بن زايد
الباراغواي
آخر الأخبار
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
اقتصاد
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
8 يوليو 2024
إطلاق الصاروخ الأوروبي «أريان 6» إلى الفضاء
الأخبار العالمية
إطلاق الصاروخ الأوروبي «أريان 6» إلى الفضاء
اليوم 23:45
عمرها 97 عاماً.. قاضية أميركية تخسر دعوى تستهدف عودتها للعمل
الأخبار العالمية
عمرها 97 عاماً.. قاضية أميركية تخسر دعوى تستهدف عودتها للعمل
اليوم 23:23
رئيس الوزراء السلوفاكي يعود للعمل بعد محاولة اغتياله
الأخبار العالمية
رئيس الوزراء السلوفاكي يعود للعمل بعد محاولة اغتياله
اليوم 23:18
سيف بن زايد يلتقي فريق الدعم الشرطي الإماراتي المشارك بتأمين أولمبياد باريس
علوم الدار
سيف بن زايد يلتقي فريق الدعم الشرطي الإماراتي المشارك بتأمين أولمبياد باريس
اليوم 23:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©