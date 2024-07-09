جلسة حوارية تستشرف «مستقبل الأرياف»

دبي (الاتحاد)

شهد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، فعاليات جلسة حوارية نظمها مركزا شرطة لهباب والفقع، بالتعاون مع مركز استشراف المستقبل بشرطة دبي، بعنوان «استشراف مستقبل الأرياف»، والتي استضافها نادي دبي لسباقات الهجن، بحضور مديري قطاع البحث الجنائي، ومديري مراكز الشرطة، والشركاء الخارجيين والداخليين لمركز شرطة لهباب؛ وذلك بهدف تسليط الضوء على استشراف مستقبل الأرياف، وأبرز تحديات رجال الأمن، ومدى أهمية الاستثمار الأمثل للتكنولوجيا في تعزيز الأمن والأمان وحماية المجتمع.

وقال اللواء خليل المنصوري، في كلمته خلال الجلسة، إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، جعلت من فكر الابتكار واستشراف المستقبل نهجاً تمضي به دبي بخطى سريعة وواثقة نحو ارتقاء أعلى مراتب التميز في مختلف المجالات، لتصبح بكل قطاعاتها نموذجاً عالمياً مُلهماً في توظيف الفكر المُبدع لتقديم خدمات نوعية للمجتمع تحقق أعلى مستويات رضا أفراده.

من جانبه، أكد العميد سعيد هلال الخييلي، مدير مركز شرطة الفقع، أن الجلسة الحوارية تعتبر ترجمةً حقيقية لتوجهات القيادة العامة لشرطة دبي، في نشر ثقافة الفكر الاستشرافي لتوليد أفكار إبداعية لتطوير العمل الأمني.

في ختام الجلسة، كرم اللواء خليل إبراهيم المنصوري الشركاء الاستراتيجيين لمركزي شرطة لهباب والفقع، وهم نادي دبي لسباقات الهجن، بلدية دبي، هيئة الطرق والمواصلات، دائرة الاقتصاد والسياحة، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مثمناً جهودهم المستمرة في تعزيز وإنجاح المبادرات المشتركة.