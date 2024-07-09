منتسبو «زايد العليا» يتعرفون إلى «النقاط المرورية»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في شرطة أبوظبي، ورشة تثقيفية وتوعوية حول برامج النقاط المرورية للمنتسبين والمتعاملين في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وتأتي ضمن استراتيجية القيادة في تعزيز أمن الطرق وأهدافها في تعزيز التوعية وتطبيق اللوائح المرورية.

وأكد العقيد يوسف فرج الحسن، نائب مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، اهتمام شرطة أبوظبي بغرس قيمة الالتزام بالقوانين واحترامها، وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى السائقين، وأهمية القيادة المرورية الواعية والآمنة لتفادي تسجيل النقاط المرورية.

واستعرضت الورشة عدداً من المحاور حول «البرنامج»، منها مفهوم النقاط المرورية والآثار المترتبة على تراكمها، والأنشطة المقدمة في قسم النقاط المرورية، وكيفية تجنب المخالفات وقواعد الضبط المروري، وأهمية ترسيخ ثقافة احترام القانون، وأهمية القيادة الآمنة لتفادي تراكم النقاط في سجل السائقين، وما يترتب عليه من مخالفات.

وحثت الورشة على ضرورة تعزيز السلوكيات الإيجابية للسائقين تفادياً لسحب رخص القيادة منهم عند بلوغ الحد التراكمي (24 نقطة مرورية) وفقاً للمواد المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 وتحديثاته.

وتعرَّف الحضور على الخدمات المتميزة في مراكز الخدمة لقسم برامج النقاط المرورية في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة.