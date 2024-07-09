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انطلاق حملة السلامة العامة في منطقة الظفرة

انطلاق حملة السلامة العامة في منطقة الظفرة
10 يوليو 2024 00:55

منطقة الظفرة (الاتحاد)

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انطلقت أمس حملة السلامة العامة التي تنظمها بلدية منطقة الظفرة، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي هيئة أبوظبي للدفاع المدني، والتي تسعى إلى تحقيق سلامة المجتمع على مستوى الإمارة، ورصد الظواهر التي تشكل خطورة على السلامة العامة. 
وتهدف الحملة إلى زيادة الوعي حول مخاطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة والحرارة العالية، وتقديم نصائح عملية للمحافظة على السلامة والوقاية من الأمراض المرتبطة بالحر، بالإضافة إلى تعزيز استخدام وسائل الوقاية الشخصية مثل واقيات الشمس والملابس المناسبة، وتقليل حالات الإصابة بضربات الشمس والجفاف، وغيرها من المشكلات الصحية المرتبطة بالحر.
كما تهدف إلى تحفيز الرقابة الفعّالة على المظهر العام والصحة العامة، ومعالجة المخلفات بطرق مستدامة، والمحافظة على سلامة العاملين والوقاية من الحرائق، خاصة في موسم الصيف.
وتحرص البلدية على تحقيق الأولويات والأهداف الاستراتيجية من خلال تطبيق الامتثال للتشريعات للوقاية من الحرائق في المنطقة.
وتستهدف الحملة التي تستمر لمدة ثلاثة أشهر، المناطق السكنية، والمطورين والمقاولين والشركات، والمناطق الصناعية «الملاك» والمزارع والعزب، والعاملين في الأماكن المفتوحة، مثل عمال البناء والزراعة، وجميع الفئات العمرية، خاصة الأطفال وكبار المواطنين وأصحاب الهمم. 
وتتضمن محاور عدة للتوعية المجتمعية، منها مسببات الحرائق والاجهاد الحراري والتكدس العشوائي، والمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع والعاملين في المنشآت الصناعية، والحرص على سلامة مرتادي الشواطئ والمرافق العامة، وأحواض السباحة المنزلية.
وشهدت الحملة توجيه رسائل خاصة للمجتمع حول أهمية صيانة أنظمة مكافحة انتشار الحريق، والالتزام بالحد الأدنى لمساحة السكن في غرف سكنات العمال، والتوعية بمتطلبات توصيل وتخزين أسطوانات الغاز، والتوصيلات الكهربائية. وتتضمن الحملة وسائل وقنوات توعوية عدة، مثل الورش والمحاضرات في المجالس والرسائل النصية التثقيفية وقنوات التواصل الاجتماعي والملتقيات المصغرة.
وتحرص بلدية منطقة الظفرة، ممثلةً بمراكز التواجد البلدي، على إطلاق البرنامج التوعوي الصيفي كل عام، وذلك بهدف خلق بيئة صحية وآمنة لمجتمع منطقة الظفرة، وتركز جهودها في فترة الصيف على تكثيف الحملات التفتيشية للحد من آثار ارتفاع درجات الحرارة والوقاية منها.

السلامة العامة
الظفرة
بلدية الظفرة
الإمارات
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
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