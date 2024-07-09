منتدى أبوظبي للسلم: الإمارات رائدة في تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان

هيروشيما (وام)

أكد معالي العلامة عبدالله بن بيّه، رئيس منتدى أبوظبي للسلم رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تقوم بجهود كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي حتى أصبحت في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال، استثماراً وتطويراً واستفادة وخدمة للإنسانية.

واستشهد ابن بيه بما ورد في خطاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ضمن فعاليات قمة السبع المنعقدة الشهر الماضي: «إنّ دولةَ الإماراتِ حريصةٌ على إيجاد منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي، سواء من خلال البرامج والتشريعات، أو المبادرات والشراكات مع الأصدقاء بما يسهم ويساعد على توظيف هذه التقنيات في إيجاد الحلول الفاعلة لاستدامة الطاقة وضمان أمنها وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة».

جاء ذلك في كلمة ألقاها معالي ابن بيّه، عن بُعد، في مؤتمر أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في خدمة السلام المنعقد بمدينة هيروشيما في اليابان التي انطلقت أمس وتختتم اليوم.

وافتتح المؤتمر، الذي يشارك فيه عشرات من خبراء التقنية والقيادات الدينية من 13 دولة حول العالم بكلمة لمعالي فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان قال فيها إنه «خلال قمة مجموعة السبع في هيروشيما، برز الذكاء الاصطناعي أيضاً كموضوع بالغ الأهمية، ويعد تطوير حوكمة تسمح للناس في جميع أنحاء العالم باستخدام الذكاء الاصطناعي الآمن والجدير بالثقة أمراً ضرورياً».