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سيف بن زايد يلتقي فريق الدعم الشرطي الإماراتي المشارك بتأمين أولمبياد باريس

سيف بن زايد يلتقي فريق الدعم الشرطي الإماراتي المشارك بتأمين أولمبياد باريس
9 يوليو 2024 23:15

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، فريقَ الدعم الشرطي الإماراتي الذي أنهى تدريبات خاصة ويغادر لاحقاً للمشاركة مع نظرائه من فرق شرطية عالمية في المساعدة في تأمين دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 هذا الصيف.

وأعرب سموه عن ثقته بفريق الدعم الإماراتي وكفاءة العناصر لأداء هذه المهمة الدولية بعد أن تلقت وزارة الداخلية الإماراتية دعوة رسمية من نظيرتها الفرنسية للمساعدة في تأمين هذا الحدث الرياضي الدولي الكبير الذي تستضيفه الجمهورية الفرنسية، ودعا سموه أعضاء الفريق للحرص على تمثيل الدولة خير تمثيل وتعزيز سمعة الإمارات الطيبة ودورها الريادي في التعاون والعمل الدولي المشترك.

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ويضم فريق الدعم الشرطي الإماراتي عناصر نسائية من وزارة الداخلية وعناصر من الكوادر المؤهلة والمدربة يمثلون وحدات متخصصة من كل القطاعات الشرطية ووحدات الكلاب البوليسية (K9) وفرق الإسناد الأمني وغيرها.

المصدر: وام
سيف بن زايد
الإمارات
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