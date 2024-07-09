نهيان بن مبارك وخليفة المرر يحضران احتفال السفارة المصرية

أبوظبي (وام)

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، احتفالات سفارة جمهورية مصر العربية بالذكرى الـ72 لثورة يوليو، التي أقيمت مساء أمس في فندق الإنتركونتيننتال أبوظبي، بحضور شريف محمود عيسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، وأبناء الجالية المصرية المقيمة في الدولة.

وقال السفير المصري في كلمته خلال الاحتفال: «برهنت دولة الإمارات طوال العقود الماضية على مدى صلابة العلاقات مع مصر، وتضامنها مع الشعب المصري في اللحظات الفارقة كافة، وتبقى وصية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالحفاظ على علاقات متميزة مع مصر دائماً منهجاً يرسم ملامح العلاقات القائمة والممتدة إلى الأبد بين مصر والإمارات».

وأضاف: «شهدت الأشهر الماضية سلسلة من الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، والاجتماعات التنسيقية على مختلف المستويات والقطاعات التي أسفرت عن الإعلان عن مبادرات كبرى للتعاون، فضلاً عن النمو غير المسبوق في حجم الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر لتبلغ ما يقرب من 70 مليار دولار، لتحتل بها الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى بين الدول المستثمرة في مصر، إلى جانب نمو حجم التجارة البينية ليبلغ أكثر من 4 مليارات دولار سنوياً».