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علوم الدار

محمد بن راشد: فخور بكوادرنا الشرطية المشاركة في أولمبياد باريس 2024

محمد بن راشد
10 يوليو 2024 14:24

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،" رعاه الله" إنه فخور بكوادرنا الشرطية المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وأكد سموه عبر منصة إكس:"فخور بكوادرنا الشرطية المشاركة في أولمبياد باريس 2024 .. خبرات جديدة نكتسبها .. وأصدقاء نجدد علاقاتنا المتميزة معهم .. كل التوفيق لهم في هذه المشاركة الدولية .. والتقدير لأخي الشيخ سيف بن زايد على جهوده المتفانية عبر عقود التي أوصلت كوادرنا الشرطية لهذه المستويات المتقدمة ".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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