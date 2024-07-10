محمد بن راشد: فخور بكوادرنا الشرطية المشاركة في أولمبياد باريس 2024

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،" رعاه الله" إنه فخور بكوادرنا الشرطية المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وأكد سموه عبر منصة إكس:"فخور بكوادرنا الشرطية المشاركة في أولمبياد باريس 2024 .. خبرات جديدة نكتسبها .. وأصدقاء نجدد علاقاتنا المتميزة معهم .. كل التوفيق لهم في هذه المشاركة الدولية .. والتقدير لأخي الشيخ سيف بن زايد على جهوده المتفانية عبر عقود التي أوصلت كوادرنا الشرطية لهذه المستويات المتقدمة ".