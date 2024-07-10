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علوم الدار

جائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي تكرم المبدعين

جائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي تكرم المبدعين
10 يوليو 2024 14:54

تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أقيم مساء أمس حفل توزيع جائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي لعام 2024 في نسختها الثامنة عشرة، بتنظيم من مؤسسة القاسمي لبحوث السياسة العامة، التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التميز والابتكار في قطاع التعليم في الإمارة، وبناء مستقبل مستدام عبر استثمار الإبداع والابتكار وتسليط الضوء على الممارسات التعليمية النوعية.

وقالت الدكتورة ناتاشا ريدج، المدير التنفيذي لمؤسسة القاسمي"تحتفل جائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي بتكريم قادة التعليم والمؤسسات التعليمية المتميزة في رأس الخيمة، فالتعليم يلعب دورا محوريا في تشكيل التغيير الاجتماعي الإيجابي، ويمتلك القوة التحويلية، التي تؤدي إلى إحداث تأثير اجتماعي إيجابي لجميع المواطنين والمقيمين في الإمارة".

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ومنحت المؤسسة في هذا الحفل أكثر من 60 فائزا من المبدعين والمبتكرين في القطاع التعليمي، جوائز في فئات مختلفة، بما في ذلك البحث المتميز، والتميز في الابتكار، والاستدامة المدرسية، ومبادرات الرفاهية، والأداء التعليمي، إضافة إلى تكريم المدارس المتميزة ومديري المدارس والمعلمين ومجالس أولياء الأمور والطلاب لمساهماتهم المتميزة والرائدة في القطاع.

وتلتزم مؤسسة القاسمي من خلال جائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي، بأن تكون محفزا للتغيير الإيجابي والشامل داخل مجتمعها المحلي، إذ تسعى المؤسسة نحو دعم استمرار الرفاه والتقدم لمواطني ومقيمي دولة الإمارات ومساعدتهم على تحقيق إمكاناتهم الحقيقية كمساهمين فاعلين في تقدم إمارة رأس الخيمة بشكل خاص، والدولة بشكل عام، وتعزيز مكانتها وتنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي.

المصدر: وام
رأس الخيمة
حاكم رأس الخيمة
سعود بن صقر القاسمي
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