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علوم الدار

"أبوظبي للإسكان": 31 يوليو آخر موعد لاستقبال طلبات المواطنين المتصرفين بالمنح السكنية

شعار "أبوظبي للإسكان"
10 يوليو 2024 15:24

 أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان أن مهلة استقبال الطلبات من قبل لجنة البت في طلبات المواطنين المتصرفين بالمنح السكنية، وهم الذين قاموا ببيع أو شراء المنح السكنية التي حصلوا عليها أو استبدلوها مع مواطنين آخرين قبل 2 أكتوبر 2018، ستنتهي في 31 يوليو الجاري.
وأكدت الهيئة ضرورة المسارعة بتقديم الطلبات الخاصة بالمواطنين المؤهلين في مركز إسكان أبوظبي لبدء معالجتها من قبل اللجنة. وأكدت الهيئة أن قرارات اللجنة ستكون قطعية، ولن يتم استلام أي طلبات بعد المهلة المحددة.
واشترطت أن تكون الطلبات المقدمة للجنة بخصوص حالات بيع وشراء واستبدال منح سكنية تمت قبل 2 أكتوبر 2018 مرفقة بعقد المبايعة أو المبادلة بالإضافة إلى إثبات رسمي بالتبعات المالية، التي تم دفعها أو استلامها أثناء عملية التصرف.
كما يُشترط لتقديم طلبات المتصرفين بالمنح السكنية بالبيع والشراء الاشتراطات التالية مجتمعة وهي: أن يمتلك المواطن أرضاً سكنيةً أو مسكناً بديلاً ملائماً في الإمارة، مع الإقرار والتعهد بعدم التصرف به والقيد في السجل العقاري بصفته منحة سكنية، مع عدم المطالبة بمنحة أرض سكنية أخرى أو منحة مسكن أو قرض شراء مسكن، بالإضافة إلى موافقة كتابية من الزوجة.
أما في حالة التبادل مع مواطنين آخرين، فيتم تطبيق اشتراطات التبادل الواردة في سياسات برامج الإسكان المحدثة والمنافع السكنية في إمارة أبوظبي بالإضافة إلى موافقة كتابية من الزوجة.

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المصدر: وام
المنح السكنية
أبوظبي للإسكان
المواطنين
هيئة أبوظبي للإسكان
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