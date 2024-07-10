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علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
10 يوليو 2024 18:21

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، قد تتكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، يصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية.

وأوضح المركز في نشرته اليومية أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:52 والثاني عند الساعة 03:35، والجزر الأول عند الساعة 10:37 والثاني عند الساعة 22:00.

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وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:18 والثاني عند الساعة 01:05 والجزر الأول عند الساعة 19:44 والثاني عند الساعة 07:02.

المصدر: وام
الطقس
الإمارات
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