شرطة أبوظبي تعزز الوعي المروري لسائقي دراجات التوصيل

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي الورشة العاشرة لتوعية سائقي الدراجات النارية من مقدمي خدمة توصيل الطلبات في أبوظبي حول السلامة المرورية، وتعزيز الوعي بعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة، وعدم التوقف في كتف الطريق المخصص لحالات الطوارئ للمركبات، حيث يعزز سرعة وصول مركبات الطوارئ لمواقع الحوادث وإسعاف المصابين وإنقاذ حياتهم.

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز سلامة هذه الفئة من مستخدمي الطريق، من خلال ورش توعية تركز على رفع مستوى الوعي المروري لديهم، ويتم تنفيذها بلغات عدة كالعربية والإنجليزية والاوردو، ضمن خطط المديرية الرامية لنشر التوعية بالسلامة المرورية.

وحث سائقي دراجات التوصيل على ضرورة التقيد بالسرعات المقررة واللوحات الإرشادية على الطرق المختلفة، مؤكداً عدم التهاون في تطبيق قانون السير والمرور على السائقين «المتهورين» الذين يعرّضون حياتهم، وحياة الآخرين للخطر.

وتضمنت الورشة تقديم النصح للسائقين بضرورة اتباع أنظمة وقوانين المرور، تجنباً لوقوع الإصابات البالغة والوفيات والالتزام بخط السير، وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، وترك مسافة أمان بين المركبات أو بالقرب منها، وعدم الانشغال عن الطريق والتصوير بالهاتف، وفي حالة تعرض الدراجة لعطل مفاجئ ضرورة إبعادها إلى أقرب موقف آمن وعدم ابقائها في كتف الطريق، وضرورة الالتزام باستخدام معدّات الحماية الشخصية، ضماناً لسلامة الجميع.