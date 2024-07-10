«اللجنة الوطنية للإحصاء» تستعرض الجهود الوطنية

دبي (الاتحاد)

عقدت اللجنة الوطنية للإحصاء اجتماعها الأول في مقر المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بدبي، لبحث جهود دعم الاستراتيجيات الوطنية التي تخدم تكامل العمل الإحصائي على مستوى الدولة، وتحقيق التميز الإحصائي العالمي لخدمة البرامج التنموية على المستويين الوطني والدولي.

وبحث الاجتماع أهمية تكثيف الجهود لرفع كفاءة المنظومة الإحصائية، وتعزيز أطر التعاون والشراكات الفعالة بين المراكز الإحصائية المحلية والجهات الأخرى، لتنفيذ المشاريع والمبادرات المشتركة في قطاع الإحصاء وعلوم البيانات، وتطوير عمليات التقييم المستمر للاحتياجات المتجددة على مستوى دولة الإمارات.

عقد الاجتماع برئاسة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وحضور الشيخ سلطان بن عبد الله بن سالم القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، ويوسف فهد، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء في مركز الإحصاء - أبوظبي، ويونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، والدكتورة هاجر الحبيشي، المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء، والدكتور إبراهيم سعد محمد، المدير العام لمركز الفجيرة للإحصاء، وعبدالرحمن الشايب النقبي، رئيس مجلس الإدارة لمركز رأس الخيمة للإحصاء.

واعتمد أعضاء اللجنة الوطنية للإحصاء المشاريع الوطنية الاستراتيجية لقطاع الإحصاء في الدولة، والتي ستدعم عمليات تناغم وتوحيد الأطر والمنهجيات بين المراكز الإحصائية المحلية، سعياً لإنتاج رقم موحد على مستوى الدولة ذي جودة عالية، يمتاز بالتكامل والشمولية، ويواكب أفضل الممارسات العالمية مع الاستغلال الأمثل لمصادر البيانات الجديدة، باعتبارها رافداً مهماً لمصادر البيانات الإحصائية التي تعكس نجاح القطاعات الاقتصادية، بما يخدم تعزيز الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال ورواد الأعمال والمشاريع المبتكرة إلى الدولة.

وقالت رئيس اللجنة الوطنية للإحصاء، حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «دولة الإمارات تعتبر نموذجاً عالمياً في تفعيل منظومة إحصائية متكاملة، بجهود فعالة ودعم غير محدود من القيادة الرشيدة والمراكز الإحصائية المحلية، ويظهر ذلك جلياً في أولويات اللجنة الوطنية للإحصاء التي تساهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات في المجال الإحصائي، وريادة الجهود العالمية نحو صناعة نظام إحصائي وطني متكامل ومعاصر يقاس من خلاله تقدم الدولة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي».

آليات التنسيق

أكد الشيخ سلطان بن عبد الله بن سالم القاسمي حرص الدائرة على تعزيز آليات التنسيق والتكامل مع الجهات المعنية بالعمل الإحصائي على مستوى الدولة، والارتقاء بالعمل على المستويين المحلي والاتحادي، لما يسهم في تسخير البيانات لخدمة تطوير القطاعات الحيوية لازدهار وجودة حياة أفراد المجتمع.

وأكد عبدالله غريب القمزي، ضرورة توحيد الرؤى حول أولويات تطوير منظومة العمل الإحصائي، وترسيخ الشراكات الفعالة الداعمة للاستثمار في علوم البيانات والإحصاءات، وتشجيع الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة والمبتكرة، بالتنسيق مع أعضاء اللجنة الوطنية للإحصاء في دولة الإمارات.

وقال يونس آل ناصر: «نحن في (دبي الرقمية) وفي مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، يسعدنا أن نكون في طليعة كل جهد اتحادي يعزز توجهاتنا المشتركة في مجال علوم البيانات وتطبيقاتها المختلفة، ونرى أن اللجنة الوطنية للإحصاء تمثل تجسيداً ناجحاً لهذا التوجه المركزي المتكامل. هذه اللجنة تعمل وفق رؤية استراتيجية تقوم على دعم بيئة وطنية قوية في مجال البيانات التي تعد جوهر العصر الرقمي، وهي تسعى لتطبيق أفضل المعايير، وتستلهم أفضل التجارب العالمية في سبيل طرح حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، آخذة بعين الاعتبار المتغيرات العالمية، لا سيما في مجال التقنيات الناشئة والمتجددة».