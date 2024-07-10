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سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى وزير العلاقات الخارجية بالكاميرون

سالم الشامسي لدى تقديم نسخة من أوراق اعتماده (وام)
11 يوليو 2024 01:00

ياوندي (وام)

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قدم سالم سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية نيجيريا، نسخة من أوراق اعتماده إلى معالي لوجن مبيلا مبيلا، وزير العلاقات الخارجية في جمهورية الكاميرون، سفيراً فوق العادة، ومفوضاً غير مقيم لدولة الإمارات لدى جمهورية الكاميرون، وذلك في مقر الوزارة في العاصمة ياوندي.
ونقل السفير إلى معاليه، خلال اللقاء، تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب جمهورية الكاميرون مزيداً من التقدم والازدهار في المجالات كافة.
وأعرب الشامسي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية الكاميرون، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يدعم أواصر الصداقة بين البلدين.
ومن جانبه، حمل معالي مبيلا السفير تحياته إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التقدم والازدهار. وأعرب معاليه عن تمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكداً استعداد حكومة بلاده لتقديم كل الدعم لتسهيل مهامه.
وجرى، خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الكاميرون، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

الإمارات
الكاميرون
نيجيريا
عبدالله بن زايد
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