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نهيان بن مبارك يحضر أفراح الشامسي والراشدي في مدينة العين

نهيان بن مبارك في صورة جماعية خلال الحفل بحضور محمد بن نهيان (وام)
11 يوليو 2024 01:00

العين (وام)

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال الذي أقامه سليمان سعيد علي الشامسي، بمناسبة زفاف نجله خالد على كريمة بخيت علي سعيد الراشدي.
حضر الحفل الذي أُقيم في قاعة زاخر في مدينة العين، الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين.
وهنأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.
تواصل وترابط
أعرب ذوو العريسين عن بالغ سعادتهم بهذه المناسبة، وشكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، لمشاركته أفراحهم ومناسباتهم التي زادتها سعادة، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن. تخللت حفل الاستقبال عروض من الفنون الشعبية الإماراتية، واللوحات التراثية والأهازيج.

نهيان بن مبارك
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أفراح الراشدي
العين
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