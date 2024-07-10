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محمد الشرقي يشهد حفل تكريم أوائل الصف الثاني عشر

محمد الشرقي خلال التكريم (وام)
11 يوليو 2024 01:00

الفجيرة (وام)

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية دور المؤسسة التعليمية في استثمار العقول، وتمكينها بأدوات العلم والمعرفة، وتخريج أجيال تسهم بفاعلية في مسيرة بناء الوطن وتطوير ركائزه. 
جاء ذلك خلال حضور سموه حفل تكريم 44 طالباً وطالبة من أوائل طلبة الصف الثاني عشر من خريجي مدارس الفجيرة الحكومية والخاصة، في مسار النخبة والعام والمتقدم للعام الدراسي 2023-2024، في الحفل الذي نظمه مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة بفندق ومنتجع البحر في الإمارة. 
وأشار سموه إلى حرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، على متابعة عمل المنظومة التعليمية في الإمارة، ودعم متطلبات تطويرها؛ بهدف تحقيق الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في قطاع التعليم، وتعزيز مستويات تنافسيتها عالمياً. وكرم سموه الطلبة الأوائل، وهنأهم على تفوقهم العلمي.

محمد الشرقي
الفجيرة
مدارس الفجيرة
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