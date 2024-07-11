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سيف بن زايد يهنئ حمدان بن محمد بن زايد بتعيينه نائباً لرئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة

سيف بن زايد
11 يوليو 2024 09:50

بارك الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان على الثقة الغالية التي أولاه إياها، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بتعيينه نائباً لرئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة بدرجة وزير.

وتمنى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، التوفيق في خدمة الوطن.

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وقال سموه عبر منصة إكس:"أبارك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان على الثقة الغالية التي أولاه إياها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بتعيينه نائباً لرئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة بدرجة وزير، أطيب الأمنيات له بالتوفيق في خدمة الوطن والقيادة الرشيدة".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
ديوان الرئاسة
سيف بن زايد
الإمارات
حمدان بن محمد بن زايد
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