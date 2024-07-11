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علوم الدار

شرطة أبوظبي تدعو لتعزيز سلامة الأطفال "بأحواض السباحة"

شرطة أبوظبي تدعو لتعزيز سلامة الأطفال "بأحواض السباحة"
11 يوليو 2024 09:57

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أفراد المجتمع ضمن حملة "صيف بأمان" إلى ضرورة الإلتزام بالتدابير الوقائية لتعزيز سلامة الأطفال ورقابتهم عند استخدام أحواض السباحة الداخلية في المنازل وذلك تفادياً لحوادث السقوط والغرق وقضاء صيف آمن دون متاعب.

وأكدت على ضرورة أخذ الحيطة والحذر تجاه المخاطر التي يتكرر حدوثها وتهدد سلامة الأطفال خلال موسم الصيف، والتي تزداد خلاله الأنشطة الترفيهية وينهمك فيها الأطفال مثل السباحة وزيارة الشواطئ مؤكدة أهمية المراقبة المستمرة من قبل الأسر للوقاية من حوادث الغرق على وجه الخصوص.

وناشدت الأسر بضرورة الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة عند استخدام الأحواض والتأكد من إغلاق أبواب المنزل المؤدية إلى المسبح، وتأمينها بعد انتهاء الأطفال وخصوصاً الصغار من السباحة وقاية لهم من الحوادث.
 

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