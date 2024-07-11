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حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس الشارقة للإعلام برئاسة سلطان بن أحمد القاسمي

حاكم الشارقة
11 يوليو 2024 11:14

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس الشارقة للإعلام برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.

وبحسب المرسوم يضم المجلس في عضويته كل من:

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محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وراشد عبدالله العوبد مدير مدينة الشارقة للإعلام "هيئة منطقة حرة"، وسالم علي حمد الغيثي مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعلياء محمد بوغانم السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ، وحصة عبدالله الحمادي مساعد أمين عام مجلس الشارقة للإعلام.

ونص المرسوم على أن تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، تبدأ من أول اجتماع له ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

المصدر: وام
سلطان بن أحمد القاسمي
مجلس الشارقة للإعلام
حاكم الشارقة
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