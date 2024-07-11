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علوم الدار

"إدارة الطوارئ والأزمات" بأبوظبي ينفذ تمريناً لتعزيز جاهزية منظومة الاستجابة

"إدارة الطوارئ والأزمات" بأبوظبي ينفذ تمريناً لتعزيز جاهزية منظومة الاستجابة
11 يوليو 2024 11:36

نظَّم مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، تمريناً في مجال مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لتعزيز جاهزية الجهات والمؤسسات الحكومية المشاركة في جميع مراحل الاستجابة.

وأكَّد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة أبوظبي، خلال حضوره الفعالية، أهمية التمرين في تنمية القدرات، ورفع الكفاءات الفنية، وتقييم مستوى إلمام المشاركين بمنظومة الاستجابة، واتخاذ القرارات المتعلقة بالإجراءات الوقائية وتنفيذها، لضمان تحقيق سياسة التحسين المستمر، وفقَ أفضل الممارسات الدولية في منظومة الطوارئ والأزمات.

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وأوضح معاليه أن هذا التمرين يندرج في إطار التمارين المشتركة، وأحد محاور مستوى الجاهزية وفاعليتها، التي تُنفذ وفق خطط وأدوار ومهام معتمدة للتدريب الدوري بمشاركة الجهات المعنية.

شرطة أبوظبي
الطوارئ والأزمات
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