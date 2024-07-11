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علوم الدار

"تريندز" يحصل على جائزة السلام من المجلس الإسلامي العالمي

"تريندز" يحصل على جائزة السلام من المجلس الإسلامي العالمي
11 يوليو 2024 13:57

كرم المجلس الإسلامي العالمي "GIC "، مركز تريندز للبحوث والاستشارات ورئيسه التنفيذي، بجائزة السلام، وذلك خلال حفل أقيم في أبوظبي أمس.

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وتأتي الجائزة تقديراً لجهود مركز تريندز البحثية المتميزة في مكافحة الفكر المتطرف وتعزيز ثقافة السلام والتسامح.

حضر الحفل كل من الإمام محمد التوحيدي، نائب رئيس المجلس الإسلامي العالمي لعلماء الدين، والشيخ علي الكعبي، مدير مقر المجلس بالنجف الأشرف، وأستاذ البحوث العليا، والإمام تاماز مقاليدز، مدير المجلس في جورجيا، زعيم اتحاد مسلمي جورجيا، وعدد من الباحثين ومسؤولي الجانبين.

وتسلم الجائزة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، الذي أعرب عن شكره وتقديره للمجلس الإسلامي العالمي على هذا التكريم، مؤكداً التزام المركز بمواصلة جهوده في نشر ثقافة السلام والتصدي للفكر المتطرف. وقال التوحيدي، في كلمة له خلال الحفل، إنّ منح مركز تريندز جائزة السلام يُعدّ شهادةً قيّمةً على جهوده المتميزة في نشر ثقافة السلام والتسامح ومكافحة الفكر المتطرف.

وأضاف أنّ عمل مركز تريندز يُعدّ نموذجاً يُحتذى به في مجال مكافحة التطرف، مقدماً شكره للدكتور محمد عبدالله العلي، وفريق عمل تريندز من باحثين وغيرهم على جهوده الدؤوبة في هذا المجال.

المصدر: وام
السلام
تريندز
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