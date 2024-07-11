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مكتب "فخر الوطن" يشيد بجهود متطوعي أبناء الإمارات لإغاثة أهل غزة

مكتب "فخر الوطن" يشيد بجهود متطوعي أبناء الإمارات لإغاثة أهل غزة
11 يوليو 2024 13:38

أشاد مكتب "فخر الوطن" بالجهود الاستثنائية التي يبذلها المتطوعون الإماراتيون، لدعم سكان غزة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها حالياً.
 
وأشار إلى أن هؤلاء المتطوعين، وكجزء من عمليات "الفارس الشهم 3" المتواصلة منذ تسعة أشهر، جسّدوا روح التضامن، وتأكيد القيم الإنسانية التي ترتكز عليها سياسة دولة الإمارات لدعم الأشقاء والأصدقاء.

وقال مكتب "فخر الوطن": "لقد أظهر المتطوعون من أبناء الإمارات سواء داخل الدولة بالمُشاركة في حملة "تراحم من أجل غزة"، أو من خلال الكوادر الطبية في المستشفى الميداني الذي أقامته دولة الإمارات داخل القطاع، وفي كافة العمليات الإغاثية الأخرى مثل إقامة المخابز وإنشاء محطات التحلية وتوزيع مياه الشرب والطعام والملابس والخيام، جهوداً كبيرة لتخفيف حدّة الأزمة الإنسانية لشعب غزة الذي يواجه ظروفاً كارثية صعبة".
 وأضاف أن عملية "طيور الخير" التي تنفذها قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، ضمن "الفارس الشهم 3" عبر عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على قطاع غزة، تسهم في تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من معاناته. 

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وأكد مكتب فخر الوطن أن هذه العمليات تلعب دوراً حيوياً في تقديم المساعدة والدعم وسط المخاطر والتحديات، مما يعكس تفاني الإمارات وأبنائها في إحداث تأثير إيجابي يُعزّز مشاعر التفاؤل والصمود بين سكان قطاع غزّة.

المصدر: وام
الفارس الشهم 3
الإمارات
غزة
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