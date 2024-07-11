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علوم الدار

سلطان القاسمي يصدر قراراً إدارياً بتشكيل مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للتعليم

سلطان القاسمي يصدر قراراً إدارياً بتشكيل مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للتعليم
11 يوليو 2024 14:09

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بشأن تشكيل مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للتعليم.

وبحسب القرار يُشكل مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للتعليم برئاسة الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي، رئيس أكاديمية الشارقة للتعليم، وعضوية كل من: الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا عضو المجلس التنفيذي، رئيس هيئة شؤون الأسرة في إمارة الشارقة، والدكتورة نجوى محمد الحوسني نائب مدير جامعة كلباء، والدكتور راشد ناصر أبوشبص آل علي مدير دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة، وعلي أحمد الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ونجلاء أحمد المدفع نائب رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، ومحمد عبيد الشامسي مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، وخلف عبد الله خلف نائب الرئيس التنفيذي، رئيس التدقيق الداخلي لمجموعة مصرف الشارقة الإسلامي، والدكتورة كيرستي لونكا أستاذة علم النفس التربوي بجامعة هلسنكي، فنلندا، والدكتورة بولين غاي تايلور مدير المجلس الأسترالي للبحوث التربوية، والدكتور دراغان جاسيفيتش مدير مركز تحليلات التعلم بجامعة موناش، أستراليا، والدكتورة ألكسندرا آلان رئيس كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة إكستر، بريطانيا، والدكتور تيموثي نولز الرئيس التنفيذي لمؤسسة كارنيجي للنهوض بالتعليم، الولايات المتحدة الأميركية، والدكتور ستيفن بارنيت خبير شؤون رعاية الطفولة المبكرة ورسم السياسات بجامعة روتجرز، الولايات المتحدة الأميركية، والدكتورة جنين رومانو مدير أكاديمية الشارقة للتعليم، ومايكل طومسون الرئيس التنفيذي لمؤسسة شايلد بيس البريطانية، والدكتور جير جراوس مستشار دولي في الطفولة المبكرة.

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ووفقاً للقرار تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

المصدر: وام
الشارقة للتعليم
سلطان القاسمي
حاكم الشارقة
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