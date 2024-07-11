"تعليم" تطلق برنامجاً جديداً لتتبّع خريجي الثانوية

دينا جوني (دبي)

أطلق محمد القاسم مدير عام مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي برنامجاً جديداً لتتبّع خريجي المدرسة الإماراتية عقب انتهائهم من التعليم العام ودخولهم مرحلة التعليم العالي.

وقال خلال لقائه وتكريمه أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 في مبنى المؤسسة في دبي، إن المؤسسة ستتابع خريجيها بعد المدرسة وترصد مساراتهم سواء أكانوا من الطلبة الأوائل أم من الطلبة الناجحين، الأمر الذي سيساعد المؤسسة على جمع المؤشرات التي تدعم تطوير الخطط والاستراتيجيات التعليمية.

وأثنى القاسم على جهود أولياء الأمور الذين حضروا اللقاء التكريمي وقال: "أنتم فخرنا تماماً مثلما أبناؤكم فخرنا" وشكرهم على كل الدعم الذي قدّموه لأبنائهم طوال السنوات الماضية ليكونوا من المكرّمين من قبل قيادات دولة الامارات.

وتوجّه للطلبة قائلاً أن التميّز هو الإنجاز الأول الذي حققوه في حياتهم المدرسية، وهي بداية الرحلة التي سيستكملوها في الجامعات داخل وخارج الدولة، ومن ثم سوق العمل، لافتاً أن الوظيفة ستكون بمثابة ردّ جميل لدولة الامارات التي قدّمت لأبنائها كل الدعم والحوافز ليكونوا منارة لها محلياً وعالمياً.