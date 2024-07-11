الخميس 11 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"تعليم" تطلق برنامجاً جديداً لتتبّع خريجي الثانوية

"تعليم" تطلق برنامجاً جديداً لتتبّع خريجي الثانوية
11 يوليو 2024 16:15

دينا جوني (دبي) 
أطلق محمد القاسم مدير عام مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي برنامجاً جديداً لتتبّع خريجي المدرسة الإماراتية عقب انتهائهم من التعليم العام ودخولهم مرحلة التعليم العالي.
وقال خلال لقائه وتكريمه أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 في مبنى المؤسسة في دبي، إن المؤسسة ستتابع خريجيها بعد المدرسة وترصد مساراتهم سواء أكانوا من الطلبة الأوائل أم من الطلبة الناجحين، الأمر الذي سيساعد المؤسسة على جمع المؤشرات التي تدعم تطوير الخطط والاستراتيجيات التعليمية.
وأثنى القاسم على جهود أولياء الأمور الذين حضروا اللقاء التكريمي وقال: "أنتم فخرنا تماماً مثلما أبناؤكم فخرنا" وشكرهم على كل الدعم الذي قدّموه لأبنائهم طوال السنوات الماضية ليكونوا من المكرّمين من قبل قيادات دولة الامارات. 
وتوجّه للطلبة قائلاً أن التميّز هو الإنجاز الأول الذي حققوه في حياتهم المدرسية، وهي بداية الرحلة التي سيستكملوها في الجامعات داخل وخارج الدولة، ومن ثم سوق العمل، لافتاً أن الوظيفة ستكون بمثابة ردّ جميل لدولة الامارات التي قدّمت لأبنائها كل الدعم والحوافز ليكونوا منارة لها محلياً وعالمياً. 

أخبار ذات صلة
الذكاء  الاصطناعي.. مناهج رائدة وبرامج واعدة في قطاع التعليم العالي
حاكم عجمان: التعليم يتصدر أولويات الدولة
التعليم
آخر الأخبار
دميتري ميدفيديف
الأخبار العالمية
ميدفيديف يرد على وعد قدمه الناتو لأوكرانيا
اليوم 18:06
إطلاق أول تجربة سريرية في الإمارات حول مرض هنتنغتون
علوم الدار
إطلاق أول تجربة سريرية في الإمارات حول مرض هنتنغتون
اليوم 18:05
«مشكلة طبيبة» تؤجل انتقال جيراسي إلى دورتموند
الرياضة
«مشكلة طبيبة» تؤجل انتقال جيراسي إلى دورتموند
اليوم 18:01
شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى الحذر
علوم الدار
شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى الحذر
اليوم 17:50
«صافرة فرنسية» لمباراة إسبانيا وإنجلترا
«صافرة فرنسية» لمباراة إسبانيا وإنجلترا
اليوم 17:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©