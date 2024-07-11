نهيان بن مبارك يوجه بتعزيز قيم الانتماء للوطن والولاء لقيادته لدى الأجيال الجديدة

وجه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، القائمين على البرامج الصيفية للصندوق بالتركيز على تعزيز قيم الانتماء للوطن والولاء لقيادته، والتعريف بمفهوم المواطنة الصالحة عند أبناء وبنات الإمارات من طلاب المدارس المشاركين في الأنشطة، وتدريبهم على أن يكونوا مواطنين صالحين، وشرح الصفات الشخصية التي يجب أن يتحلى بها المواطن الصالح وتقديم شرح مبسط لأهم الطرق التي يجب أن تعرفها الأجيال الجديدة ليكونوا نشطين في العمل على تحسين مجتمعهم وتطويره وحماية وطنهم ودعم خطواته نحو مستقبل أفضل للجميع.

جاء ذلك خلال متابعة معاليه للأنشطة والفعاليات التي تقدمها البرامج الصيفية لصندوق الوطن لطلاب المدارس الحكومية والخاصة، والجامعات بمختلف إمارات الدولة، من خلال برامجه الأربعة وهي «قدوتي» و«فكرتي» «لغة القرآن» برنامج «فرسان القيم» سواء بالمدارس أو المراكز الثقافية والإبداعية أو الجامعات والكليات المشاركة بالأنشطة.

وأشاد معاليه بالجهود التي تبذلها إدارات المدارس والجامعات والمراكز الثقافية المشاركة بالبرامج الصيفية، لكي تحقق هذه البرامج أهدافها السامية لصالح أبناء الوطن، في ظل الإقبال الكبير على أنشطة، مثمنا المشاركة الإيجابية لكتاب ومفكري ومبدعي وفناني الإمارات المشاركين بالفعاليات ودورهم الإيجابي في تعريف الأجيال الجديدة بالقيم الإماراتية الأصيلة وتحفيزهم ليكونوا فاعلين ومؤثرين من خلال جهودهم ومعارفهم، وقادة المستقبل في مختلف المجالات.

وشارك كل من الكاتبات الدكتورة وفاء الشامسي وشيخة الجابري وأسماء الكتبي فاطمة المزروعي وبدرية الحوسني، والفنان عبد الله صالح والفنان التشكيلي علاء علم الدين في تقديم رؤية مبسطة لمفهوم الهُوِيَّة والانتماء للوطن، والإيجابية والمواطنة الصالحة من الأعمال الأدبية والفنية والمسرحية.

وقال معاليه:«إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ، يؤكد لنا دائماً على أهمية الحفاظ على مسيرة الإمارات لتكون نابضة بالنجاح والحيوية والتي ترتكز على أبناء الإمارات الذين تتجسد فيهم قيم المواطنة الصالحة، وإنما يبدأ ذلك بالاعتزاز بهويتنا الوطنية، وما تتضمنه من قيم ومبادئ راسخة، وما تشير إليه من حرص كامل على تمكين الإنسان وتنمية قدراته على الإبداع والإنتاج والمبادرة والإنجاز والتفوق في المجالات كافة، والقدرة على تحقيق التنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق يلتزم صندوق الوطن في كل برامجه وأنشطته، بأن يكون تعزيز الشعور بالهوية الوطنية على هذا النحو الشامل هو محور التركيز وأساس العمل، وقد اتخذ الصندوق لجميع البرامج والأنشطة شعار «هوية وطنية قوية ومستدامة».

من جهة أخرى عبر المدرسون والمدربون بالبرامج الصيفية عن تقديرهم لصندوق الوطن لتنظيمه هذه البرامج الصيفية، والتي يرونها فرصة جيدة لتعزيز التلاحم المجتمعي على مستوى الطلاب وأولياء الأمور والمدرسين، من خلال التواصل مع الجميع عبر الأنشطة والفعاليات التي تسهم في رفع المستوى الثقافي والمعرفي، واكتشاف المواهب الواعدة، وتلبية احتياجات الأجيال الجديدة في المجال الثقافي والمعرفي والقيمي.

وأشادوا بجهود معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ورعاية لأبناء وبنات الوطن ودعم كل الجهود الرامية لتفعيل قدراتهم وتمكينهم من المستقبل، وتشجيع ورعاية الموهوبين منهم، وهو دور يتسق مع تاريخه الطويل في رعاية شباب الوطن في مختلف المجالات، معبرين عن اعتزازهم بالمشاركة في البرامج الصيفية لصندوق الوطن تعد فرصة للاستمتاع بالأنشطة والورش التدريبية والفعاليات، والرحلات التي أسهمت في تنمية قدراتهم ومواهبهم، وفي تكوين صدقات وعلاقات اجتماعية وإنسانية بين الطلبة.

من جانبه قال الفنان التشكيلي علاء علم الدين، إن المشاركة في البرامج الصيفية لصندوق الوطن فرصة مثالية ليلتقي الفنان بالطلبة الصغار، ليس فقط لكي يتعرفوا من خلاله على أساسيات الفن التشكيلي، ولكن ليستلهم من خيالهم الخصب، وألوانهم المختلفة التي تشكل أفكارا جديدة يمكنها أن تضيف إلى الفنان، كما إن هذه البرامج فرصة لاكتشاف المواهب خارج الدروس الصفية، مشيدا بدور صندوق الوطن في هذا المجال.

من جهتها عبرت الكاتبة والشاعرة وخبيرة التراث الإماراتية شيخة الجابري، عن اعتزازها بالمشاركة في أنشطة البرامج الصيفية لصندوق الوطن، لأنه يوفر لها فرصة مثالية للقاء بالأجيال الجديدة من أبناء الإمارات، وتبادل الأفكار معهم حول موضوعات تتعلق بالهوية واللغة العربية والتراث.

بدوره أعرب الفنان والمخرج عبدالله صالح عن سعادته بالمشاركة في البرامج الصيفية التي ينظمها صندوق الوطن، كونها فرصة ليقدم الفنان الإماراتي رسالة توعوية للأجيال الجديدة، مشيراً إلى أن تركيز كل الأنشطة على الهوية الوطنية واللغة العربية وتعزيز الإبداع في نفوس الصغار والتعريف بالرموز التاريخية لإماراتنا الغالية، شجعه للمشاركة بمسرحية «كان ياما كان» التي تحمل رسالة تربوية.

من جهة أخرى انطلقت الرحلات الثقافية والترفيهية التي تنظمها البرامج الصيفية لصندوق الوطن هذا الأسبوع إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية في أبوظبي، حيث قام الطلبة بزيارة عنوانها المعرفة والهوية الوطنية، وتعرفوا على أهم المقتنيات والخدمات التي يقدمها الأرشيف والمكتبة الوطنية، وشاهدوا فيلماً وثائقيا عن تاريخ دولة الإمارات وحاضرها وآفاق مستقبلها، وتعرفوا على سيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، والقيم التي تحلى بها القائد المؤسس ومآثره.

وتحرص البرامج الصيفية على تنظيم زيارات مستمرة للطلاب المشاركين بالأنشطة أسبوعيا إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية، الذي تتكامل أهدافه مع أهداف البرامج الصيفية في نشر قيم المواطنة الصالحة وتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ الولاء والانتماء للوطن بين الأجيال، والتركيز على غرس المفهوم الوطنية الصحيحة في نفوس الطلبة.